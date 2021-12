VIDEO 2021 – Juventus-Milan: Pioli capisce male la domanda: “7 gol?” (Di domenica 26 dicembre 2021) Simpatico siparietto nel post gara di Milan-Juventus, con il tecnico rossonero Stefano Pioli che capisce male la domanda Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 dicembre 2021) Simpatico siparietto nel post gara di, con il tecnico rossonero Stefanochela

Advertising

enpaonlus : BUONE FESTE??da parte di tutte le creature che INSIEME a Voi abbiamo salvato! Guarda tutto il video su… - SkyTG24 : Kate Middleton suona il piano in pubblico per la prima volta al concerto di Natale. VIDEO - petergomezblog : A Milano farmacie prese d’assalto per i tamponi la vigilia di Natale: lunghe code e disagi per chi vuole fare il te… - marycconc : RT @GFantis: 26/12/2020-26/12/2021 Un anno di VOI?? #unannoprelemi #prelemi - Floflor93_ : RT @ElisaSol9: #Prelemi 19/01/2021 Uno dei momenti più esilaranti del gfvip. Gli auguri di Fariba descritti da Tommaso: 'Cara Valeria...'… -