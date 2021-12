Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 dicembre 2021)DEL 25 DICEMBREORE 19.20 BUONA SERA E BUON NATALE DA ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLATRAFFICO ANCORA BLOCCATO SULLA DIRAMAZIONENORD A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA FIANONO E CASTEL NUOVO DI PORTO VERSO. CANTIERI. LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIA DI CASTEL PORZIANO FINO AL 10 GENNAIO. SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE SU AMBO I LATI DA VIA DELLA CACCIUTA A VIA ALFREDO GARGIUOLO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. OSTIA, IN CORSO LAVORI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. FINO AL 30 DICEMBREATTIVO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE E RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN VIALE VASCO DE GAMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEI BRAGOZZI E VIA DELLE SIRENE IN DIREZIONE VIA BRAGOZZI. DA ...