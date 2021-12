Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 dicembre 2021)DEL 25 DICEMBREORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BUON NATALE DA ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLANUMEROSI GLI APPUNTAMENTI IN TUTTO ILCON MERCATINI DI NATALE E RAPPRESENTAZIONI VIVENTI DEL PRESEPE. ALTRETTANTO NUMEROSE LE MODIFICHE ALLANEI CENTRI ABITATI. TUTTE LE INFORMAZIONI SONO CONSULTABILI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL E SUL PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT. A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE VIGE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE ANCHE IN LUOGHI ALL’APERTO PASSIAMO AL TRAFFICO, SULL’A1 FIRENZEINCIDENTE AL KM 461 TRA ORVIETO E ATTIGLIANO VERSOANDIAMO IN DIRAMAZIONENORD, CODE PER INCIDENTE SULLA RAMPA D’IMMISSIONE ALL’AUTOSTRADA IN CARREGGIATA DIREZIONE ...