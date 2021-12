Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2021 ore 08:30 (Di sabato 25 dicembre 2021) Viabilità DEL 25 DICEMBRE 2021 ORE 08.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BUON NATALE DA ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’A1 FIRENZE Roma ATTENZIONE ALLA PIOGGIA DA CHIUSI AL NODO CON L’A24 Roma TERAMO, RACCOMANDIAMO DI RIDURRE LA VELOCITÀ E TENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA SUL TRATTO Roma NAPOLI- VISIBILITA’ RIDOTTA A 90 METRI TRA FROSINONE E CEPRANO PER NEBBIA PIOGGIA ANCHE SULL’A12 Roma TARQUINIA TRA LA Roma FIUMICINO E CIVITAVECCHIA PORTO SULL’A24 TRAFFICO RALLENTATO PER VEICOLO IN PANNE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA VERSO TERAMO RICORDIAMO CHE OGGI VIGE IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI SUPERIORI LE 7,5 TOMMELLATE SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE ANDIAMO A VITERBO RALLENTAMENTI SULLA UMBRO LAZIALE ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 dicembre 2021)DEL 25 DICEMBREORE 08.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BUON NATALE DA ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’A1 FIRENZEATTENZIONE ALLA PIOGGIA DA CHIUSI AL NODO CON L’A24TERAMO, RACCOMANDIAMO DI RIDURRE LA VELOCITÀ E TENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA SUL TRATTONAPOLI- VISIBILITA’ RIDOTTA A 90 METRI TRA FROSINONE E CEPRANO PER NEBBIA PIOGGIA ANCHE SULL’A12TARQUINIA TRA LAFIUMICINO E CIVITAVECCHIA PORTO SULL’A24 TRAFFICO RALLENTATO PER VEICOLO IN PANNE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA VERSO TERAMO RICORDIAMO CHE OGGI VIGE IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI SUPERIORI LE 7,5 TOMMELLATE SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE ANDIAMO A VITERBO RALLENTAMENTI SULLA UMBRO LAZIALE ...

