Via col vento: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di sabato 25 dicembre 2021) Via col vento: trama, cast e streaming del film Stasera, sabato 25 dicembre 2021, giorno di Natale, alle ore 20 su Rete 4 va in onda Via col vento, film del 1939 diretto da Victor Fleming e prodotto da David O. Selznick. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1936 di Margaret Mitchell, il film è ambientato negli Stati Uniti meridionali durante la guerra di secessione e la successiva era della ricostruzione e racconta la storia di Rossella O’Hara (interpretata da Vivien Leigh), volitiva figlia del proprietario di una piantagione della Georgia, della sua ossessione romantica per Ashley Wilkes (Leslie Howard), sposato con sua cugina Melania Hamilton (Olivia de Havilland), del suo matrimonio con Rhett Butler (Clark Gable). Via col ... Leggi su tpi (Di sabato 25 dicembre 2021) Via col: trama, cast e streaming delStasera, sabato 25 dicembre 2021, giorno di Natale, alle ore 20 su Rete 4 va in onda Via coldel 1939 diretto da Victor Fleming e prodotto da David O. Selznick. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1936 di Margaret Mitchell, ilè ambientato negli Stati Uniti meridionali durante la guerra di secessione e la successiva era della ricostruzione e racconta la storia di Rossella O’Hara (interpretata da Vivien Leigh), volitiva figlia del proprietario di una piantagione della Georgia, della sua ossessione romantica per Ashley Wilkes (Leslie Howard), sposato con sua cugina Melania Hamilton (Olivia de Havilland), del suo matrimonio con Rhett Butler (Clark Gable). Via col ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Rete4 il #Natale è cult con #ViaColVento - FilippoPorta : RT @violanews: ??Il capitano della @acffiorentina ha concluso anzitempo il 2021 per via dell'espulsione rimediata col @SassuoloUS , ma #Bira… - Itsallgoodman3 : Quindi ok, ci infettiamo tutti a natale sperando col vaccino di non morire e poi via op avanti? Ok... - scarlwalker : Facendomi due calcoli perché stasera c'è Coco ma c'è anche via col vento quindi sto cercando di capire a che punto… - bubinoblog : GUIDA TV 25 DICEMBRE 2021: LA SERA DI NATALE TRA STANOTTE A NAPOLI, COCO, ATN KIDS E VIA COL VENTO -