Via col Vento | chi era Mami del film | Hattie McDaniel

Ecco chi era Hattie McDaniel: la prima attrice afroamericana ad aver vinto un Oscar, divenuta famosa a livello globale per aver interpretato Mami in Via col Vento. Hattie McDaniel è stata la prima attrice afroamericana ad aver vinto un Premio Oscar e ad essere nominata per una categoria di attori grazie al leggendario ruolo di Mami in Via col Vento, un film del 1939 diretto da Victor Fleming e prodotto da David O. Selznick. Oltre all'attività di attrice, la McDaniel è stata una cantante gospel, la prima donna di colore a cantare alla radio degli Stati Uniti d'America, comica, attrice teatrale e star televisiva. Hattie ha ben due stelle sulla Hollywood Walk of Fame: una per i suoi contributi alla radio

