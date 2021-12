Vela, al via domani la Sydney-Hobart 2021 dopo un anno di pausa. 91 imbarcazioni in gara (Di sabato 25 dicembre 2021) dopo un anno di stop a causa della pandemia, torna finalmente la leggendaria Sydney-Hobart. domani, alle ore 13 locali (le 3 del mattino in Italia), prenderà il via la 76ma edizione di una delle regate d’altura più prestigiose e impegnative del circuito velico internazionale. Saranno ben 91 i team partecipanti, su barche di lunghezza compresa tra i 10 e i 33 metri, pronti ad affrontare il percorso di 628 miglia verso Hobart, in Tasmania. Il Covid ha limitato la presenza di barche straniere in Australia, ma nella flotta figurano comunque tre supermaxi da 100 piedi e molti racer tra i 40 ed i 60 piedi. Nei line honour sarà dunque una sfida a 3 tra Black Jack (armatore Peter Harburg, skipper Mark Bradford), Law Connect (ex InfoTrack, con armatore Christian Beck ed i ... Leggi su oasport (Di sabato 25 dicembre 2021)undi stop a causa della pandemia, torna finalmente la leggendaria, alle ore 13 locali (le 3 del mattino in Italia), prenderà il via la 76ma edizione di una delle regate d’altura più prestigiose e impegnative del circuito velico internazionale. Sarben 91 i team partecipanti, su barche di lunghezza compresa tra i 10 e i 33 metri, pronti ad affrontare il percorso di 628 miglia verso, in Tasmania. Il Covid ha limitato la presenza di barche straniere in Australia, ma nella flotta figurano comunque tre supermaxi da 100 piedi e molti racer tra i 40 ed i 60 piedi. Nei line honour sarà dunque una sfida a 3 tra Black Jack (armatore Peter Harburg, skipper Mark Bradford), Law Connect (ex InfoTrack, con armatore Christian Beck ed i ...

Advertising

vdalbertas : 712 - Tattica e strategia con la barca lenta - LauraMissori : @ferrarisergio4 Alla vela rossa della mia infanzia fatata e Apro le porte alla Speranza Non mi ritrovo in questa re… - OriginalValki : Via non siate sempre invidiosi, con yacht ovviamente intende una barca a vela (i profani forse non sanno che con un… - 18Lucky58 : Un’ottima notizia per tutti gli amanti del mare e della vela in particolare ?????????? Perini Navi resta italiana. The I… - infoitinterno : Sardegna via mare: catamarano o barca a vela? -