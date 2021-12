Vaccino covid | 17 milioni di terze dosi in Italia

(Di sabato 25 dicembre 2021) Oltre 17dibooster somministrate in. I numeri della campagna di vaccinazione contro ilsono contenuti nell’ultimo report. Sono 108.189.004 lesomministrate dall’avvio. Sono 46.209.085 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con due, pari all’85,56% della popolazione over 12, e 17.019.500 quelle che si sono già sottoposte alla dose di richiamo. Sono 151.143 i bambini nella fascia tra i 5 e gli 11 anni che sono stati sottoposti alla prima dose di. Si tratta del 4,13% della popolazione di quella fascia di età. Sono 3.388.524 in totale i bambini in attesa di prima dose. Sono il 76,40% i giovani tra i 12 e i 19 anni che si sono già sottoposti alla prima dose. Restano in attesa di prima dose 854.716 ...

Sono le nuove misure da adottare contro il- 19, con la variante Omicron che spaventa. Dall'Aifa, intanto, è arrivato il via libera alNovavax, che in Italia arriverà a gennaio. L'...Anche in Toscana dal pomeriggio del 27 dicembre sarà possibile prenotare sul portale della Regione ( https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/ ) la terza dose "booster" (di richiamo) per tutti i ...Partono da oggi alcune delle nuove restrizioni previste dall’ultimo decreto del governo Draghi per contrastare la pandemia ...In regione 3.551 nuovi positivi su oltre 42mila tamponi eseguiti. A Modena prosegue la crescita di casi di contagio da coronavirus. Tre i decessi nella provincia di Modena: una donna di 88 anni e due ...