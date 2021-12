Agenzia_Ansa : Giovanni XXIII donò 100 mila vaccini contro la poliomelite ai bambini di Roma. Questo episodio del '58 era inedito… - AnsaLombardia : Vaccini: Lombardia, al via prenotazione terza dose 16enni. L'annuncio della vicepresidente Letizia Moratti | #ANSA - MassiSilver : @lastknight @tax_analysis @stanzaselvaggia Siamo in pandemia quindi progranniamoli un gg prima, hint sai quanti vac… - nativoeuropeo_ : @stanzaselvaggia Io sinceramente in Lombardia mi ci curo da anni… nessun problema con i vaccini, anzi…ho potuto ant… - marilenagasbar1 : RT @marilenagasbar1: -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Lombardia

Il Sole 24 ORE

"Da lunedì al via le prenotazioni della terza dose per i 16/17enni in". Lo annuncia la vicepresidente e assessora al Welfare di Regione, Letizia Moratti . 25 dicembre 2021Bollettino Coronavirus25 dicembre 2021/ Dati: tasso di positività al 7,7% Le ... Salute: positività al 5,4% BOLLETTINOCOVID OGGI 25 DICEMBRE: FIGLIUOLO LUNEDÌ IN VISITA AGLI HUB ...«Da lunedì al via le prenotazioni della terza dose per i 16/17enni in Lombardia». Lo annuncia la vicepresidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. Nelle ultime ore il Govern ..."Da lunedì al via le prenotazioni della terza dose per i 16/17enni in Lombardia". Lo annuncia la vicepresidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti (ANSA). (ANSA) ...