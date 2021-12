Usa: Joe Biden insultato in diretta durante la tradizionale telefonata per gli auguri di Natale (Di sabato 25 dicembre 2021) Il presidente americano Joe Biden è stato velatamente insultato in diretta con una frase in codice popolare tra i sostenitori di Donald Trump, durante una tradizionale telefonata per le celebrazioni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 dicembre 2021) Il presidente americano Joeè stato velatamenteincon una frase in codice popolare tra i sostenitori di Donald Trump,unaper le celebrazioni ...

