Usa, Joe Biden insultato in diretta da un sostenitore di Trump nel corso del rito delle telefonate di Natale – Il video (Di sabato 25 dicembre 2021) Il presidente americano Joe Biden è stato insultato in diretta con una frase in codice che si è diffusa nell’ultimo anno tra i sostenitori di Donald Trump, nel corso di una telefonata per le celebrazioni del Natale. Biden e sua moglie Jill hanno seguito la tradizione dei presidenti statunitensi di parlare con alcune persone che telefonano per “seguire” il viaggio di Babbo Natale, una linea speciale gestita dal Comando di difesa aerospaziale nordamericano sin dagli anni Cinquanta. In videoconferenza dalla Casa Bianca, marito e moglie sono stati messi in contatto con un padre di quattro figli, un uomo che ha detto di chiamarsi Jared. E dopo alcune chiacchiere sui suoi bambini e sui regali richiesti a Santa Claus, ... Leggi su open.online (Di sabato 25 dicembre 2021) Il presidente americano Joeè statoincon una frase in codice che si è diffusa nell’ultimo anno tra i sostenitori di Donald, neldi una telefonata per le celebrazioni dele sua moglie Jill hanno seguito la tradizione dei presidenti statunitensi di parlare con alcune persone che telefonano per “seguire” il viaggio di Babbo, una linea speciale gestita dal Comando di difesa aerospaziale nordamericano sin dagli anni Cinquanta. Inconferenza dalla Casa Bianca, mae moglie sono stati messi in contatto con un padre di quattro figli, un uomo che ha detto di chiamarsi Jared. E dopo alcune chiacchiere sui suoi bambini e sui regali richiesti a Santa Claus, ...

