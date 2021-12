Usa, Biden insultato con una frase «in codice» pro Trump durante la telefonata di Natale (Di sabato 25 dicembre 2021) Il presidente era in diretta con la moglie Jill per una tradizione che va avanti dal 1955. La chiamata in un cui un padre gli dice: «Let’s go Brandon». Ecco perché è un insulto Leggi su corriere (Di sabato 25 dicembre 2021) Il presidente era in diretta con la moglie Jill per una tradizione che va avanti dal 1955. La chiamata in un cui un padre gli dice: «Let’s go Brandon». Ecco perché è un insulto

