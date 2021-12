Uomo di mer*** | sono ca*** amari Orrore contro Carolyn Smith | le sparano al cane | il video-choc | ira e lacrime

(Di sabato 25 dicembre 2021) Un, quello vissuto da: qualcuno ha sparato a Mikee, il suo amatissimo, un labrador di dieci anni. Un caso di qualche giorno fa che però la giudice di Ballando con le Stelle ha rivelato, furibonda e sconfortata, soltanto nelle ultime ore con unsui social. "Se avessi fatto questoquando l'ho saputo, avrei fatto brutte figure", ha premesso, per poi spiegare come il suoabbia improvvisamente iniziato a zoppicare, per poi aggravarsi. "Così ho chiesto a mio cognato di portarlo dal veterinario ed abbiamo scoperto che qualcuno gli aveva sparato", spiega. Ovviamente è sconvolta, e aggiunge: "Mikee è ilpiù buono del mondo". Quindi spiega come il ...

Un gesto di una crudeltà gratuita, quello ai danni di Mikee, cane di Carolyn Smith.