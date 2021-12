Uomo armato irrompe in parco castello Windsor da dove la Regina ha letto il discorso di Natale

(Di sabato 25 dicembre 2021) Unè stato arrestato dopo aver fatto irruzione neldeldilaè rimasta a trascorrere il, dopo aver cancellato i tradizionali piani di passare le feste nella tenuta di Sandringham. Gli agenti della Thames Valley e della polizia metropolitana sono stati chiamati per una violazione della sicurezza intorno alle 8.30 di questa mattina, a Londra, neldeldi. Un ragazzo di 19 anni originario di Southampton è stato arrestato. Registrato giorni fa alatrascorre le feste in formato ristretto, il messaggio di quest’anno è stato insolitamente personale. Alle 15 di ...

Fonti di polizia, riportano i media britannici, hanno riferito che l'non è riuscito ad entrare in alcun edificio e che i componenti della famiglia reale sono stati avvisati dell'accaduto. Nel ...Paura la mattina di Natale per la Regina Elisabetta e la famiglia reale inglese, per fortuna senza conseguenze. Unè stato fermato questa mattina mentre si trovava all'interno del parco del Castello di Windsor. Fonti di polizia, riportano i media britannici, hanno riferito che l'non è riuscito ad ...Allarme in Gran Bretagna. Un uomo armato è stato fermato questa mattina mentre si trovava all'interno del parco del Castello di Windsor dal quale la Regina Elisabetta teneva il ...La Regina Elisabetta II, nel tradizionale messaggio del giorno di Natale, ha reso omaggio al marito, il principe Filippo, morto lo scorso 9 aprile a ...