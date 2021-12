Uomo armato fermato nel parco di Windsor | paura per la Regina Elisabetta Cosa è accaduto

(Di sabato 25 dicembre 2021)la mattina di Natale per lae la famiglia reale inglese, per fortuna senza conseguenze. Unè statoquesta mattina mentre si trovava all'interno del...

Unè stato arrestato nel terreno del castello di Windsor oggi, giorno di Natale, poco dopo esservisi introdotto intorno alle 8.30 locali. Lo riportano i media locali, precisando che si tratta ...Fonti di polizia, riportano i media britannici, hanno riferito che l'non è riuscito ad entrare in alcun edificio e che i componenti della famiglia reale sono stati avvisati dell'accaduto. Nel ...Allarme in Gran Bretagna. Un uomo armato è stato fermato questa mattina mentre si trovava all'interno del parco del Castello di Windsor dal quale la Regina Elisabetta teneva il ...Allarme in Gran Bretagna. Un uomo armato è stato fermato questa mattina mentre si trovava all'interno del parco del Castello di Windsor dal quale la Regina Elisabetta teneva il ...