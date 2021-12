Uomini e Donne: chi è Luca Salatino, nuovo tronista? (Di sabato 25 dicembre 2021) La puntata della scelta di Roberta Giusti non è ancora andata in onda ma grazie ad alcune anticipazioni gran parte del pubblico sa già che la tronista ha deciso di continuare il suo percorso fuori dalla Casa con Samuele Carniani. Maria De Filippi, così, ha deciso di mettere sul trono Luca Salatino, il corteggiatore “escluso”. Roberta Giusti, tronista dell’attuale edizione di Uomini e Donne, ha concluso il suo percorso proprio in questi giorni. La ragazza, infatti, ha deciso di uscire con Samuele Carniani, deludendo moltissimo il suo altro corteggiatore, Luca Salatino. Il ragazzo aveva infatti sperato fino all’ultimo di poter uscire con la donna ma, alla fine, le cose sono andate in maniera diversa da come si aspettava. Visto l’affetto che il pubblico ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 25 dicembre 2021) La puntata della scelta di Roberta Giusti non è ancora andata in onda ma grazie ad alcune anticipazioni gran parte del pubblico sa già che laha deciso di continuare il suo percorso fuori dalla Casa con Samuele Carniani. Maria De Filippi, così, ha deciso di mettere sul trono, il corteggiatore “escluso”. Roberta Giusti,dell’attuale edizione di, ha concluso il suo percorso proprio in questi giorni. La ragazza, infatti, ha deciso di uscire con Samuele Carniani, deludendo moltissimo il suo altro corteggiatore,. Il ragazzo aveva infatti sperato fino all’ultimo di poter uscire con la donna ma, alla fine, le cose sono andate in maniera diversa da come si aspettava. Visto l’affetto che il pubblico ...

