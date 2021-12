Una vita, anticipazioni dal 26 dicembre al 1° gennaio: Genoveva e Felipe vengono rapiti (Di sabato 25 dicembre 2021) Il viaggio di nozze di Felipe e Genoveva si trasformerà in un vero e proprio incubo. I due, infatti, come anticipano le trame Una vita delle puntate in onda dal 26 dicembre al 1° gennaio, verranno rapiti da misteriosi uomini incappucciati e rinchiusi in un vecchio capanno. Nel frattempo, Aurelio Quesada darà un ultimatum a Marcos paventando conseguenze fatali. Infine, Antoñito accetterà la proposta del partito. Una vita, trame 26 dicembre - 1° gennaio: Antoñito accetta la proposta del partito Aurelio e Marcos stabiliranno un patto secondo il quale, il Bacigalupe si impegnerà a riprendere i rapporti d'affari con Salustiano ed il Quesada starà lontano da Anabel. Nel frattempo, Ramon e Carmen, come rivelano le ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 25 dicembre 2021) Il viaggio di nozze disi trasformerà in un vero e proprio incubo. I due, infatti, come anticipano le trame Unadelle puntate in onda dal 26al 1°, verrannoda misteriosi uomini incappucciati e rinchiusi in un vecchio capanno. Nel frattempo, Aurelio Quesada darà un ultimatum a Marcos paventando conseguenze fatali. Infine, Antoñito accetterà la proposta del partito. Una, trame 26- 1°: Antoñito accetta la proposta del partito Aurelio e Marcos stabiliranno un patto secondo il quale, il Bacigalupe si impegnerà a riprendere i rapporti d'affari con Salustiano ed il Quesada starà lontano da Anabel. Nel frattempo, Ramon e Carmen, come rivelano le ...

