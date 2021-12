Una Vita anticipazioni 26 dicembre 2021, il patto tra Aurelio e Marcos (Di sabato 25 dicembre 2021) Nella puntata di Una Vita di domenica 26 dicembre 2021 scopriamo che il Bacigalupe e il Quesada sono arrivati ad un accordo. Marcos infatti accetterà di riprendere gli affari con il capostipite padre di Aurelio a patto che quest’ultimo stia lontano da sua figlia Anabel. L’uomo appare soddisfatto e accetta di siglare questo patto. Nel frattempo la giovane Anabel vorrebbe approfittare dell’assenza dei suoi genitori per condurre Miguel in casa sua. Seguite le vicende della telenovela spagnola in streaming su Mediaset Infinity in contemporanea con Canale 5. Barbara D’Urso sostituita a Pomeriggio 5 In un intervento extra-tv, la campana risponde ai rumor sulla sua lontananza dagli studi del ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 25 dicembre 2021) Nella puntata di Unadi domenica 26scopriamo che il Bacigalupe e il Quesada sono arrivati ad un accordo.infatti accetterà di riprendere gli affari con il capostipite padre diche quest’ultimo stia lontano da sua figlia Anabel. L’uomo appare soddisfatto e accetta di siglare questo. Nel frattempo la giovane Anabel vorrebbe approfittare dell’assenza dei suoi genitori per condurre Miguel in casa sua. Seguite le vicende della telenovela spagnola in streaming su Mediaset Infinity in contemporanea con Canale 5. Barbara D’Urso sostituita a Pomeriggio 5 In un intervento extra-tv, la campana risponde ai rumor sulla sua lontananza dagli studi del ...

Advertising

_Nico_Piro_ : ...un'amarezza di fondo. Perchè questa bimba, incontrata al centro protesi @ICRC Kabul, non ha avuto possibilità di… - Inter : ??? | DIMARCO @FDimarco, una vita in nerazzurro ????? - antoniospadaro : +++ Una mia Intervista a #PapaFrancesco sul Fatto quotidiano oggi in edicola. Come anticipazione della docuserie… - izaps76 : RT @marialocci33: Possa lo scintillio e la gioia del Natale riempire il tuo cuore. Ti auguro delle feste ricche di amore e felicità. Ti aug… - SergioTroisi : @gioacchinobpb12 Non credo tu sia informato. Giovanni Paolo I, Albino Luciani, stava andando a migliorare drasticam… -