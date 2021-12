Una donna ha cercato di dare alle fiamme un palazzo a Milano per gelosia

(Di sabato 25 dicembre 2021) AGI - Tentare di dar fuoco a unper. È successo a, nel giorno di Natale. Unadelle pulizie brasiliana è rimasta gravemente ustionata mentre cercava di appiccare lein un edificio di uffici in via Crespi, al civico 19, dove ha sede la società dell'uomo con cui aveva avuto una relazione. Lo stabile, che appartiene a Generali Real Estate, ospita solo di uffici e quindi in queste ore era deserto. Laè ricoverata all'ospedale di Niguarda, ma è fuori pericolo. Accanto a lei sono state trovate due taniche di benzina, i cui vapori hanno generato lo scoppio. Dagli accertamenti della polizia è una 43enne che lavora come addetta della pulizie nell'edificio. La, da quanto apprende AGI, avrebbe agito per motivi sentimentali, ...

