Una donna ha cercato di dare alle fiamme un palazzo a Milano nel giorno di Natale (Di sabato 25 dicembre 2021) AGI - Una esplosione a Milano di Natale. Accade in via Crespi, al civico 19, in un edificio di Generali Real Estate, sede solo di uffici e quindi in queste ore deserta. La deflagrazione è stata al piano -1 e si tratterebbe di un atto doloso in un locale tecnico. I vigili del fuoco hanno soccorso quella che è ritenuta la responsabile materiale dell'esplosione: una donna, trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda. L'edificio, alle prime ricognizioni, non ha danni strutturali. L'esplosione è stata in zona Maciachini e l'allarme è scattato pochi minuti prima delle 5. Nel locale tecnico è stata ritrovata la donna di 43 anni in gravi condizioni per le ustioni riportate su tutto il corpo. Subito l'intervento del 118 e il trasporto d'urgenza in codice rosso al Niguarda. Dai primi accertamenti non ... Leggi su agi (Di sabato 25 dicembre 2021) AGI - Una esplosione adi. Accade in via Crespi, al civico 19, in un edificio di Generali Real Estate, sede solo di uffici e quindi in queste ore deserta. La deflagrazione è stata al piano -1 e si tratterebbe di un atto doloso in un locale tecnico. I vigili del fuoco hanno soccorso quella che è ritenuta la responsabile materiale dell'esplosione: una, trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda. L'edificio,prime ricognizioni, non ha danni strutturali. L'esplosione è stata in zona Maciachini e l'allarme è scattato pochi minuti prima delle 5. Nel locale tecnico è stata ritrovata ladi 43 anni in gravi condizioni per le ustioni riportate su tutto il corpo. Subito l'intervento del 118 e il trasporto d'urgenza in codice rosso al Niguarda. Dai primi accertamenti non ...

