Un Natale senza bel tempo

AGI - Nel giorno di Natale, un flusso di correnti Sud-Occidentali umide tende a interessare il Centro-Nord e le rimanenti aree tirreniche del Paese, mentre sulle restanti zone del Meridione le condizioni del tempo sono più stabili. A Nord, spesse velature sulle aree alpine e prealpine, mentre estesa nuvolosità bassa interesserà le restanti zone con piogge sparse, a eccezione della Liguria di levante dove le precipitazioni saranno abbondanti e insistenti fino al pomeriggio. Sul Centro e la Sardegna, annuvolamenti estesi e compatti su tutte le regioni associati a piogge e rovesci, in particolare sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna occidentale; i fenomeni risulteranno localmente intensi su alta Toscana e Umbria. Al Sud e in Sicilia, addensamenti nuvolosi compatti sulle regioni tirreniche con possibili deboli piogge e rovesci su Campania e ...

