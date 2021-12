“Un italiano su cinque ha rinunciato ai regali di Natale”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNientesotto l’albero per più di unsu(21%), non solo per scelta ma anche a causa delle preoccupazioni e delle difficoltà causate dalla pandemia che hanno ridotto la disponibilità di spesa delle famiglie. Emerge da un’analisi Coldiretti-Ixè, in cui si evidenzia una situazione di disagio “che vede in Italia oltre 4,8 milioni di poveri costretti nelle feste dia chiedere aiuto per il cibo da mangiare nelle mense o con la distribuzione di pacchi alimentari”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.