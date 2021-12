Un bimbo appena nato è stato trovato al mattino nella culla del Presepe (Di sabato 25 dicembre 2021) Attirato dal pianto di un bambino, si avvicina ed è indescrivibile l’emozione che ha provato nel trovarlo avvolto tra le coperte, in quella culla che sino alla sera prima era rimasta vuota nell’attesa di Gesù. Il pianto di un bambino e il sorprendente ritrovamento al mattino, rappresenta l’immagine di una vita che nasce e vince nonostante tutto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 25 dicembre 2021) Attirato dal pianto di un bambino, si avvicina ed è indescrivibile l’emozione che ha provato nel trovarlo avvolto tra le coperte, in quellache sino alla sera prima era rimasta vuota nell’attesa di Gesù. Il pianto di un bambino e il sorprendente ritrovamento al, rappresenta l’immagine di una vita che nasce e vince nonostante tutto. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

