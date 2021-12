Ultime Notizie Roma del 25-12-2021 ore 20:10 (Di sabato 25 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale ho ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione di emergenza covid contagi sono in crescita in tutta Italia il virus circola soprattutto tra i giovani che c’è l’ipotesi zona gialla in prospettiva per tutto il paese Silvio brusaferro presidente dell’istituto superiore di sanità e portavoce del CTS annuncia negli ultimi 7 giorni le fasce d’età più giovani sono quelle maggiormente colpite dalla circolazione del virus poi a scalare ci sono le facce dei 20 e 29 anni e a seguire dai 30 ai 40 che crescono in maniera significativa io ti do i giorni c’è stata una netta crescita di nuovi casino incidenza settimanale salita a 351 casi per 100.000 abitanti in quasi tutte le regioni prevista la probabilità di dover utilizzare i denti 30% dei posti letto per i pazienti che necessitano di terapie legate al ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ho ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione di emergenza covid contagi sono in crescita in tutta Italia il virus circola soprattutto tra i giovani che c’è l’ipotesi zona gialla in prospettiva per tutto il paese Silvio brusaferro presidente dell’istituto superiore di sanità e portavoce del CTS annuncia negli ultimi 7 giorni le fasce d’età più giovani sono quelle maggiormente colpite dalla circolazione del virus poi a scalare ci sono le facce dei 20 e 29 anni e a seguire dai 30 ai 40 che crescono in maniera significativa io ti do i giorni c’è stata una netta crescita di nuovi casino incidenza settimanale salita a 351 casi per 100.000 abitanti in quasi tutte le regioni prevista la probabilità di dover utilizzare i denti 30% dei posti letto per i pazienti che necessitano di terapie legate al ...

