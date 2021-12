Ultime Notizie Roma del 25-12-2021 ore 19:10 (Di sabato 25 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione in questo Natale 25 dicembre al microfono Giuliano Ferrigno Buonasera dalla redazione nuovo record a di Green pass in Italia Ieri ne sono stati messi più di un milione e settecentomila 579000 da mattina più o meno 1,2 milioni da tamponi non si fermano neanche a Natale le vaccinazioni contro il covid e le terze dati hanno superato quota 17 milioni Mentre nelle fasce 5 11 anni sono state somministrate 158.000 prime dosi Intanto il picco di casi omicron nel mondo avuto un impatto diretto sugli equipaggi delle compagnie aeree sulle persone che gestiscono il traffico nei cieli risultato che sono in due giorni nel weekend di Natale sono stati annullati i quadri 2000 voli delle compagnie aeree mondiali e numero va crescendo di un quarto di queste cancellazioni riguarda gli Stati Uniti tra collegamenti interni ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione in questo Natale 25 dicembre al microfono Giuliano Ferrigno Buonasera dalla redazione nuovo record a di Green pass in Italia Ieri ne sono stati messi più di un milione e settecentomila 579000 da mattina più o meno 1,2 milioni da tamponi non si fermano neanche a Natale le vaccinazioni contro il covid e le terze dati hanno superato quota 17 milioni Mentre nelle fasce 5 11 anni sono state somministrate 158.000 prime dosi Intanto il picco di casi omicron nel mondo avuto un impatto diretto sugli equipaggi delle compagnie aeree sulle persone che gestiscono il traffico nei cieli risultato che sono in due giorni nel weekend di Natale sono stati annullati i quadri 2000 voli delle compagnie aeree mondiali e numero va crescendo di un quarto di queste cancellazioni riguarda gli Stati Uniti tra collegamenti interni ...

