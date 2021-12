Ultime Notizie Roma del 25-12-2021 ore 15:10 (Di sabato 25 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale trovate sulle nostre frequenze appuntamento le news Buon pomeriggio dalla redazione parliamo di Faccini in apertura la terza dose Booster travestite giovani tra i 16 e 17 anni gli adolescenti fragili tra i 12 e 15 e quanto prevede la circolare del Ministero della Salute le dosi potranno essere somministrate a partire dal prossimo 27 dicembre lunedì Se l’azienda circolare del Ministero della Salute raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino faiser come richiamo di un ciclo primario indipendentemente da facendo utilizzato per lo stesso a tutti i soggetti della fascia d’età 16-17 anni ai soggetti della fascia 12-15 con elevata fragilità motivata da patologie preesistenti con le stesse tempistiche previste per i soggetti a partire da 18 anni di età si specifica si legge ancora nella circolare che Restano valide le priorità di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 dicembre 2021)dailynews radiogiornale trovate sulle nostre frequenze appuntamento le news Buon pomeriggio dalla redazione parliamo di Faccini in apertura la terza dose Booster travestite giovani tra i 16 e 17 anni gli adolescenti fragili tra i 12 e 15 e quanto prevede la circolare del Ministero della Salute le dosi potranno essere somministrate a partire dal prossimo 27 dicembre lunedì Se l’azienda circolare del Ministero della Salute raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino faiser come richiamo di un ciclo primario indipendentemente da facendo utilizzato per lo stesso a tutti i soggetti della fascia d’età 16-17 anni ai soggetti della fascia 12-15 con elevata fragilità motivata da patologie preesistenti con le stesse tempistiche previste per i soggetti a partire da 18 anni di età si specifica si legge ancora nella circolare che Restano valide le priorità di ...

