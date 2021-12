Ultime Notizie Roma del 25-12-2021 ore 12:10 (Di sabato 25 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrino Davide vaccini la terza dose oppure dose Booster Sara estesa ai giovani tra i 16 Ei 17 anni gli adolescenti fragili tra i 12 e 15 secondo prevede la circolare del Ministero della Salute le dosi possono essere somministrate a partire dal prossimo 27 dicembre lunedì si legge nella circolare del Ministero della Salute raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino fai come richiamo di un ciclo primario indipendentemente da facendo utilizzato per lo stesso a tutti i soggetti della fascia di età 16 17 anni ai soggetti della fascia 12-15 con elevata fragilità motivato da patologie preesistenti con le stesse tempistiche previste per i soggetti a partire da 18 anni di età si specifica si legge ancora nella circolare che Restano valide le ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 dicembre 2021)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrino Davide vaccini la terza dose oppure dose Booster Sara estesa ai giovani tra i 16 Ei 17 anni gli adolescenti fragili tra i 12 e 15 secondo prevede la circolare del Ministero della Salute le dosi possono essere somministrate a partire dal prossimo 27 dicembre lunedì si legge nella circolare del Ministero della Salute raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino fai come richiamo di un ciclo primario indipendentemente da facendo utilizzato per lo stesso a tutti i soggetti della fascia di età 16 17 anni ai soggetti della fascia 12-15 con elevata fragilità motivato da patologie preesistenti con le stesse tempistiche previste per i soggetti a partire da 18 anni di età si specifica si legge ancora nella circolare che Restano valide le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 44.595 i casi individuati in Italia nelle ultime 24 ore, record assoluto da quando è esplosa la p… - Corriere : In Gran Bretagna 122 mila contagi. In Usa cancellati oltre 4.500 voli - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 24.259 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - TommyBrain : Diretta Matteo Brandi - Pro Italia e ultime notizie' - IacobellisT : Diretta Matteo Brandi - Pro Italia e ultime notizie' -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Il Natale degli ultimi a Olbia, tra solidarietà e pasti caldi Ultime Notizie Il Natale degli ultimi a Olbia, tra solidarietà e pasti caldi Ritrovato senza vita nella zona di Putzolu il corpo di Davide Rossi Ritrovato il cellulare, ore di angoscia per Davide: ...

Omicidio Boscoreale, caccia al killer. Un testimone anticipa orario spari Continua la caccia al killer di Antonio Morione . Intanto, una testimone anticipa l'orario dell'uccisione. Pina Cavaliere, dell'associazione "Stella Cometa", che ha costituito un comitato antiracket, ...

Coronavirus ultime notizie. In Cina 140 casi, picco da 4 mesi Il Sole 24 ORE Calciomercato Fiorentina: Milenkovic legato ai viola Nikola Milenkovic è in scadenza di contratto e per lui il futuro è una grande incognita. Ma negli ultimi mesi, grazie al nuovo tecnico Vincenzo Italiano, che ha dato alla squadra viola una nuova ...

Covid Italia, contagi record: rischio zona gialla per ogni regione Contagi covid in crescita in tutta Italia, con il record di oltre 50mila casi. Il virus circola soprattutto tra i giovani. L’ipotesi zona gialla, in prospettiva, riguarda tutto il paese e, complice la ...

Il Natale degli ultimi a Olbia, tra solidarietà e pasti caldi Ritrovato senza vita nella zona di Putzolu il corpo di Davide Rossi Ritrovato il cellulare, ore di angoscia per Davide: ...Continua la caccia al killer di Antonio Morione . Intanto, una testimone anticipa l'orario dell'uccisione. Pina Cavaliere, dell'associazione "Stella Cometa", che ha costituito un comitato antiracket, ...Nikola Milenkovic è in scadenza di contratto e per lui il futuro è una grande incognita. Ma negli ultimi mesi, grazie al nuovo tecnico Vincenzo Italiano, che ha dato alla squadra viola una nuova ...Contagi covid in crescita in tutta Italia, con il record di oltre 50mila casi. Il virus circola soprattutto tra i giovani. L’ipotesi zona gialla, in prospettiva, riguarda tutto il paese e, complice la ...