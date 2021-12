Udinese | l’obiettivo è chiaro | resistere alle offerte per Beto

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 dicembre 2021) Calciomercato, l’attaccante portoghese al centro di diversi rumors: i friulani, però, non hanno intenzione di cedere Terminato il girone d’andata del campionato, le squadre di Serie A si concentrano ora sul mercato invernale. Non fa eccezione l’, i cui giocatori sono però al centro di diverse voci su possibili partenze. In primis Stryger Larsen, ormai corpo estraneo del progetto della società friulana. L’esterno danese è praticamente un separato in casa e, a meno di colpi di scena, cambierà casacca già nelle prossime settimane. Per lui possibile permanenza nel nostro campionato, visti i sondaggi effettuati da Bologna, Roma e Fiorentina, tutti club che sono a caccia di un laterale che sappia disimpegnarsi sia in fase difensiva che in fase offensiva. I rumors, però, non possono che concentrarsi su. Il ...