Uccide moglie notte vigilia | angosciato da sua condizione

(Di sabato 25 dicembre 2021) Ha confessato davanti al pubblico ministero Barbara Mazzullo, l'ottantenne medico in pensione che ladelladi Natale ha ucciso la, ex maestra, gravemente malata, sua coetanea, ...

Le condizioni di salute dellasarebbero infatti degenerate nel corso dell'ultimo mese. E lei - conosciuta per essere particolarmente brillante e socievole - nei momenti di lucidità avrebbe più ...In particolare per stabilire se l'uomo abbia agito solo di sua iniziativa o in qualche modo sollecitato dallaTERNI - Dramma nel Ternano, dove un ottantenne della zona di Amelia è stato arrestato per avere ucciso la moglie, coetanea, con un colpo d'arma da fuoco nella loro abitazione nella notte tra il 24 e i ...Un ottantenne della zona di Amelia e’ stato arrestato per avere ucciso la moglie, coetanea, con un colpo d’arma da fuoco nella loro abitazione nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. Omicidio volonta ...