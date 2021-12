Uccide la moglie malata, "ero angosciato per le sue condizioni" (Di sabato 25 dicembre 2021) Amelia (Terni), 25 dicembre 2021 - Ha confessato davanti al pubblico ministero Barbara Mazzullo, l'ottantenne Roberto Pacifici , medico in pensione, che la notte della vigilia di Natale ha ucciso la ... Leggi su lanazione (Di sabato 25 dicembre 2021) Amelia (Terni), 25 dicembre 2021 - Ha confessato davanti al pubblico ministero Barbara Mazzullo, l'ottantenne Roberto Pacifici , medico in pensione, che la notte della vigilia di Natale ha ucciso la ...

