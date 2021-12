Tutto pronto per il lancio del James Webb Telescope. Come seguire la diretta (Di sabato 25 dicembre 2021) Dopo alcuni rinvii dovuti al mal tempo, Tutto è pronto per il lancio del nuovo potente telescopio spaziale. Appuntamento per le 13:20 del 25 dicembre, quando si accenderanno i motori del razzo Ariane 5 sulla piattaforma di lancio dello spazio porto di Kourou. diretta dalle 12.... Leggi su dday (Di sabato 25 dicembre 2021) Dopo alcuni rinvii dovuti al mal tempo,per ildel nuovo potente telescopio spaziale. Appuntamento per le 13:20 del 25 dicembre, quando si accenderanno i motori del razzo Ariane 5 sulla piattaforma didello spazio porto di Kourou.dalle 12....

