Trio magico alle Paralimpiadi | Sabatini – Caironi – Contrafatto sul podio

Roma – Su quella pista dello Stadio Olimpico di Tokyo, su quello stesso rettilineo che andrebbe esposto in un museo, per aver visto Trionfare sia Marcell Jacobs che la 4×100 dell'atletica gloriosa azzurra alle Olimpiadi, si resta senza parole anche per la favola di Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto, più forti di ogni sventura, esempio di tenacia e volontà che sposta le montagne. Ambra Sabatini, Martina Caironi, Monica Contrafatto (foto@ComitatoItalianoParalimpico-Facebook) E se diluvia su Tokyo, piovono tre medaglie lucenti, una per colore, nei 100 metri delle Paralimpiadi. Monopolio azzurro per una delle storie più significative e iconiche dell'anno. Caironi è anche d'argento nel lungo, due volte ...

