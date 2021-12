Tre lavoratori in nero, i carabinieri chiudono ristorante: multa di 20mila euro (Di sabato 25 dicembre 2021) A Carobbio degli Angeli: in azione i militari del nucleo ispettorato del lavoro e della compagnia di Bergamo. Un lavapiatti ha tentato la fuga alla vista dei carabinieri. Tutto regolare, invece, per i Green pass Leggi su ecodibergamo (Di sabato 25 dicembre 2021) A Carobbio degli Angeli: in azione i militari del nucleo ispettorato del lavoro e della compagnia di Bergamo. Un lavapiatti ha tentato la fuga alla vista dei. Tutto regolare, invece, per i Green pass

