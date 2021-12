(Di sabato 25 dicembre 2021) Gest comunica che a causa del rifacimento del manto stradale in corrispondenza degli attraversamenti veicolari in zona– piazzae piazza Adua - nei giorni 27-30 dicembre 2021, il servizio dellasubiràL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Tramvia: Variazioni delle linee per i cantieri alla stazione di Santa Maria Novella -

Ultime Notizie dalla rete : Tramvia variazioni

Firenze Post

... Val di Cembra, Fiemme, Moena, che segue i binari del progetto Stern&Hafferl dellaLavis - ... Il programma potrebbe subire delle, resta aggiornato su www.visitfiemme.it INFO: tel. ...... Val di Cembra, Fiemme, Moena, che segue i binari del progetto Stern&Hafferl dellaLavis - ... Il programma potrebbe subire delle, resta aggiornato su www.visitfiemme.it INFO: tel. ...Gest comunica che a causa del rifacimento del manto stradale in corrispondenza degli attraversamenti veicolari in zona Stazione – piazza Stazione e piazza Adua - nei giorni 27-30 dicembre 2021, il ser ...Nei giorni 27-30 dicembre 2021 il servizio della tramvia subirà delle variazioni, a causa del rifacimento del manto stradale in corrispondenza degli attraversamenti veicolari in zona Stazione – piazza ...