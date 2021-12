Traffico Roma del 25-12-2021 ore 17:00 (Di sabato 25 dicembre 2021) Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione Buon pomeriggio ci mantiene regolare il Traffico sulla rete viaria della capitale pochi gli spostamenti come prevedibile in questo Natale caratterizzato dal maltempo nessuna segnalazione degli Avo sul Raccordo Anulare né sulle consolari la pioggia Comunque causato qualche allagamento sulle strade cittadine un terreno invito alla massima prudenza nella guida allagamenti sono segnalati dalla polizia locale in via della Balduina nei pressi di via Livio pentimalli a Trastevere ricordiamo la chiusura al Traffico di Porta Portese nelle due direzioni sia verso la Portuense sia in direzione di Ponte Sublicio deviazioni possibili per via Induno Attenzione è interdetto anche il transito pedonale trasporto pubblico dopo lo stop alle 13 bus tram e metropolitane riprendere servizio alle 16:30 per protrarsi ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 dicembre 2021) LuceverdeBentrovati dalla redazione Buon pomeriggio ci mantiene regolare ilsulla rete viaria della capitale pochi gli spostamenti come prevedibile in questo Natale caratterizzato dal maltempo nessuna segnalazione degli Avo sul Raccordo Anulare né sulle consolari la pioggia Comunque causato qualche allagamento sulle strade cittadine un terreno invito alla massima prudenza nella guida allagamenti sono segnalati dalla polizia locale in via della Balduina nei pressi di via Livio pentimalli a Trastevere ricordiamo la chiusura aldi Porta Portese nelle due direzioni sia verso la Portuense sia in direzione di Ponte Sublicio deviazioni possibili per via Induno Attenzione è interdetto anche il transito pedonale trasporto pubblico dopo lo stop alle 13 bus tram e metropolitane riprendere servizio alle 16:30 per protrarsi ...

