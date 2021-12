Traffico Roma del 25-12-2021 ore 15:30 (Di sabato 25 dicembre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio ancora buone feste dalla redazione non ci sono sostanziali novità Tutto tranquillo in queste ore sulla rete viaria della capitale e poco il Traffico registrato sul raccordo e Conso A proposito di consolare attenzione sull’Aurelia Dove hai registrato un veicolo in panne all’altezza di Castel di Guido a Trastevere chiusa al Traffico Porta Portese nelle due direzioni sia verso la Portuense verso Ponte Sublicio deviazione possibili per via Induno attenzione e intervento anche il transito pedonale trasporto pubblico dopo lo stop alle 13 bus tram e metropolitane riprenderanno il servizio alle 16:30 per protrarsi sino alle 21 le linee bus notturno entreranno in servizio invece alle 23:30 condizioni del tempo a perturbate su gran parte della regione non si esclude la possibilità di qualche nevicata in quota ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio ancora buone feste dalla redazione non ci sono sostanziali novità Tutto tranquillo in queste ore sulla rete viaria della capitale e poco ilregistrato sul raccordo e Conso A proposito di consolare attenzione sull’Aurelia Dove hai registrato un veicolo in panne all’altezza di Castel di Guido a Trastevere chiusa alPorta Portese nelle due direzioni sia verso la Portuense verso Ponte Sublicio deviazione possibili per via Induno attenzione e intervento anche il transito pedonale trasporto pubblico dopo lo stop alle 13 bus tram e metropolitane riprenderanno il servizio alle 16:30 per protrarsi sino alle 21 le linee bus notturno entreranno in servizio invece alle 23:30 condizioni del tempo a perturbate su gran parte della regione non si esclude la possibilità di qualche nevicata in quota ...

Advertising

zazoomblog : Traffico Roma del 25-12-2021 ore 14:30 - #Traffico #25-12-2021 #14:30 - CCISS_Ministero : A1 Diramazione Roma Sud fine code causa traffico intenso a A1 Svincolo San Cesareo (Km 3,9) in uscita in entrambe… - CCISS_Ministero : A1 Diramazione Roma Sud code causa traffico intenso a A1 Svincolo San Cesareo (Km 3,9) in uscita in entrambe le di… - min1kid__ : @saltaombrell126 Tipico di chi passa oltre 3 anni di traffico a roma ?? - zazoomblog : Traffico Roma del 25-12-2021 ore 12:30 - #Traffico #25-12-2021 #12:30 -