Traffico Roma del 25-12-2021 ore 12 | 30

(Di sabato 25 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ancora buon natale chiusa per incidente della tangenziale da Batteria Nomentana a via dei Monti Tiburtini in direzione di San Giovanni code da Prati Fiscali prudenza per un incidente e anche sulla diramazionenord all’altezza di Fianono sulla rampa di immissione sullaFirenze incidente anche sulla diramazioneSud all’uscita di San Cesareo Provenendo darallentamenti poi sul raccordo in carreggiata interna dalla diramazioneSud all’appia file anche tra Nomentana e Tiburtina in esterna invece code a tratti dalla Pontina alla diramazione diSud code sulla Flaminia da raccordo a Prima Porta in quest’ultima direzione fuori raccordo coda invece sulla Palombarese all’altezza di Colleverde ...

Advertising

LauraMaceroni : Noi a Roma il giorno di Natale per trovare meno traffico passiamo per il Colosseo #cittàeterna - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Raccordo Anulare ?????? Traffico rallentato tra A91 Roma-Fiumicino e Diramazione Roma Sud > Esterna #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Raccordo Anulare ?????? Traffico rallentato tra Bufalotta e Bivio A24 Roma-Teramo > Interna ??????… - zazoomblog : Traffico Roma del 25-12-2021 ore 11:30 - #Traffico #25-12-2021 #11:30 - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Tangenziale Est ?????? Traffico rallentato all'altezza dell'uscita Largo Rodolfo Lanciani-Via d… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

... mentre l'altro corre in direzione contraria, verso. E' una scena straziante: per fortuna ... gli automobilisti che si sono fermati stanno cercando di rallentare ilper non far investire ...Considerato ildi questo periodo, è stata sicuramente una buona idea quella di Fabio Cannavaro: da Napoli ain bicicletta. E non ci ha nemmeno messo troppo tempo per percorrere i 254 km del "tappone" ...E’ un tentativo di salvataggio, quello che sta avvenendo in questi minuti su via Pontina all’altezza di Ardea, nei pressi del distributore di carburante Esso, in direzione Latina, a poca distanza dall ...La passione di Cannavaro per la bici è documentata da tempo sul proprio profilo Instagram Ben 254 chilometri di tappone prenatalizio, in sette ore e 43 minuti. Da Totti a Toni l’ironia degli ex compag ...