Torta alla crema | la celebre crostata svizzera | facilissima e golosa!

(Di sabato 25 dicembre 2021) Questa ricetta, per me, profuma di casa, di infanzia, di pomeriggio passati a giocare con le uova e la farina: lache preparavo con la mia nonna è tra i ricordi più dolci dei giorni andati. Non pensate al solito dolce rivisitato, lei erae aveva portato con sé, in Italia, un grande libro di ricette di famiglia. La più golosa, la più amata era proprio la tarte à la crème fraîche. Perché? Innanzitutto perché è buonissima, poi perché è un connubio perfetto di consistenze diverse che si alternano tra loro: una crosticina croccante, un interno morbido, una base friabile. Delizia per ogni palato! Non ci credete? Iniziamo!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: per la base: farina, 200 g burro, freddissimo, ...