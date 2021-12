Tiro con l’arco, i convocati per il primo raduno federale del 2022 a Cantalupa nel ricurvo (Di sabato 25 dicembre 2021) Dal 3 al 12 gennaio andrà in scena a Cantalupa il primo raduno federale del 2022 per la Nazionale Italiana di Tiro con l’arco olimpico, con l’obiettivo di preparare nel migliore dei modi la prossima stagione post-olimpica (indoor e poi soprattutto outdoor). Assente tra gli uomini il vice-campione olimpico in carica Mauro Nespoli, il direttore tecnico Giorgio Botto ha deciso di convocare Yuri Belli (Arcieri Aquila Bianca), David Pasqualucci (Aeronautica Militare), Marco Morello (Aeronautica Militare), Federico Musolesi (Aeronautica Militare) e Alessandro Paoli (Arcieri Iuvenilia). In campo femminile sono state chiamate invece le componenti della squadra olimpica di Tokyo, Lucilla Boari (Fiamme Oro), Chiara Rebagliati (Fiamme Oro) e Tatiana Andreoli (Fiamme Oro), oltre ... Leggi su oasport (Di sabato 25 dicembre 2021) Dal 3 al 12 gennaio andrà in scena aildelper la Nazionale Italiana diconolimpico, con l’obiettivo di preparare nel migliore dei modi la prossima stagione post-olimpica (indoor e poi soprattutto outdoor). Assente tra gli uomini il vice-campione olimpico in carica Mauro Nespoli, il direttore tecnico Giorgio Botto ha deciso di convocare Yuri Belli (Arcieri Aquila Bianca), David Pasqualucci (Aeronautica Militare), Marco Morello (Aeronautica Militare), Federico Musolesi (Aeronautica Militare) e Alessandro Paoli (Arcieri Iuvenilia). In campo femminile sono state chiamate invece le componenti della squadra olimpica di Tokyo, Lucilla Boari (Fiamme Oro), Chiara Rebagliati (Fiamme Oro) e Tatiana Andreoli (Fiamme Oro), oltre ...

