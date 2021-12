Tina Cipollari svela il suo nuovo amore: Ecco chi è Alfredo e perchè è finita con Vincenzo: “Ecco cosa mi ha fatto” (Di sabato 25 dicembre 2021) E’ abituata a guardare (e soprattutto criticare) persone che non riescono a trovare l’amore. Ma per lei le cose non sono più semplici, perché anche Tina Cipollari rimbalza da un uomo all’altro senza riuscire a trovare una stabilità. Oggi, è tra le braccia di una nuova fiamma, come ha ammesso lei stessa intervistata da Vero. Lui si chiama Alfredo e questa volta l’opinionista di Uomini e Donne vuole andarci con i piedi di piombo: “Non voglio esporlo, correre troppo”. Anche perché l’ultima volta è andata a finire davvero male per lei e la separazione è stata dura e rancorosa. Il suo ultimo fidanzato è stato Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino. Le cose tra loro si sono subito fatte serie, al punto che si pensava convolassero a nozze. Poi, la rottura improvvisa. Sono stati tantissimi i gossip ... Leggi su cityroma (Di sabato 25 dicembre 2021) E’ abituata a guardare (e soprattutto criticare) persone che non riescono a trovare l’. Ma per lei le cose non sono più semplici, perché ancherimbalza da un uomo all’altro senza riuscire a trovare una stabilità. Oggi, è tra le braccia di una nuova fiamma, come ha ammesso lei stessa intervistata da Vero. Lui si chiamae questa volta l’opinionista di Uomini e Donne vuole andarci con i piedi di piombo: “Non voglio esporlo, correre troppo”. Anche perché l’ultima volta è andata a finire davvero male per lei e la separazione è stata dura e rancorosa. Il suo ultimo fidanzato è statoFerrara, ristoratore fiorentino. Le cose tra loro si sono subito fatte serie, al punto che si pensava convolassero a nozze. Poi, la rottura improvvisa. Sono stati tantissimi i gossip ...

Advertising

SoniaSamoggia : RT @STABILOBOSS1969: @elisanavel5 @IlTeRzOsEnSo1 @SoniaSamoggia @LaPecoraNera8 Grazie. Allora ti faccio un regalo anche a te. Ho un amico c… - STABILOBOSS1969 : @elisanavel5 @IlTeRzOsEnSo1 @SoniaSamoggia @LaPecoraNera8 Grazie. Allora ti faccio un regalo anche a te. Ho un amic… - Latvcisidiverte : GF VIP6, Uomini e Donne, I famosi dicono Carmen Russo Tina Cipollari In questa pagina in evidenza la farsi dei famo… - infoitcultura : Tina Cipollari ha una nuova fiamma: Lui è uno famoso | Non ci crederete mai - ParliamoDiNews : Uomini e Donne, Tina Cipollari fidanzata? Chi è l`uomo misterioso con cui l`hanno beccata – Libero Quotidiano… -