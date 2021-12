Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari

E' abituata a guardare (e soprattutto criticare) persone che non riescono a trovare l'amore. Ma per lei le cose non sono più semplici, perché ancherimbalza da un uomo all'altro senza riuscire a trovare una stabilità. Oggi, è tra le braccia di una nuova fiamma, come ha ammesso lei stessa intervistata da Vero. Lui si chiama Alfredo ...Dopo la fine della storia con Vincenzo Ferrara,ha voltato pagina e ha iniziato una frequentazione con un uomo per il momento avvolto dal mistero. A non volerlo dare in pasto al pubblico è proprio l'opinionista di Uomini e Donne , ...Tina Cipollari ha un nuovo fidanzato: finalmente rompe il silenzio, chi è Alfredo; l'opinionista di Uomini e Donne parla del suo nuovo amore.Ecco nuovi dettagli tra Luca Onestini e Soleil Sorge grazie a delle dichiarazioni della madre di Soleil, Wendy Kay.