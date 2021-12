Terribile incidente alle prime ore dell’alba | Gaetano | Rosario e Alessandro muoiono sul colpo

(Di sabato 25 dicembre 2021) Tragedia senza fine a Niscemi, nel Nisseno, in provincia di Caltanissetta. Qui tre ragazzi hanno perso la vita. I loro nomi eranoParisi, 20 anni,Quinci, 18 anni, eCirrone, 16 anni. I tre giovani hanno perso la vita in unsulla strada provinciale 11, nei pressi del bivio Paradisa. Un quarto ragazzo, di 17 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Sant’Elia, dove è stato trasferito in mattinata dal 118, per essere sottoposto a intervento neurochirurgico. L’è avvenuto intorno3. I quattro ragazzi, che stavano rientrando a casa dopo la notte trascorsa fuori, viaggiavano su una Citroen C3 condotta dal ventenne quando, per cause in corso di accertamento, sono usciti fuori strada. Sul posto sono arrivate ambulanze del 118 e ...

