Tennis, Novak Djokovic dovrebbe saltare l'ATP Cup 2022 (Di sabato 25 dicembre 2021) Secondo quanto scritto da UbiTennis, che cita il sito serbo Blic Sport, Novak Djokovic dovrebbe saltare l'ATP Cup 2022 di Tennis, in programma dall'1 al 9 gennaio a Sydney, in Australia. Dubbi resterebbero circa la sua partecipazione agli Australian Open: l'arcano dovrebbe essere risolto entro una settimana. A tal proposito, grazie ad una fonte anonima vicina al Tennista, che al momento si trova ancora a Belgrado, a causa di impegno con la sua Fondazione, il sito serbo scrive: "Novak al 99% non andrà a giocare l'ATP Cup. Si sta allenando, ma ha deciso di saltare questa competizione". A questo punto la selezione della Serbia all'ATP Cup ...

