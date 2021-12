Tennis | Milos Raonic rinuncia agli Australian Open 2022 ed uscirà dalla Top-100

(Di sabato 25 dicembre 2021) Continua il calvario di. Ilta canadese ha deciso di cancellarsi dalle entry list dell’, saltando così il suo quarto Slam consecutivo. La causa potrebbe essere il problema al polpaccio che tormenta ormai l’ex Top-10 da un anno intero e che lo condizionato notevolmente per tutta la scorsa stagione, permettendogli di giocare appena dodici partite. In pratica il canadese aveva giocato solo nei primi mesi dell’anno (record complessivo di 7-5) e l’ultimo risultato di rilievo sono gli ottavi di finale conquistati nel Masters 1000 di Miami, dove venne sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz, poi vincitore del torneo, battendo nell’ultimo atto Jannik Sinner.aveva provato a tornare in campo lo scorso settembre ad Atlanta, perdendo ...

Continua il calvario di Milos Raonic. Il tennista canadese ha deciso di cancellarsi dalle entry list dell'Australian Open 2022, saltando così il suo quarto Slam consecutivo. La causa potrebbe essere il problema al polpaccio che tormenta ormai l'ex Top-10 da un anno intero e che lo condizionato notevolmente per tutta la scorsa stagione, permettendogli di giocare appena dodici partite.