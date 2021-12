Tennis | Craig Tiley | “Sono sicuro che Rafael Nadal giocherà gli Australian Open”

(Di sabato 25 dicembre 2021) Rafelè risultato positivo al Covid-19 dopo la sua partecipazione al torneo di esibizione ad Abu Dhabi. Lo spagnolo è rientrato in Spagna e dopo aver effettuato un tampone ha riscontrato di aver contratto il virus con la variante Omicron. Una situazione che crea sicuramente un problema al nativo di Maiorca in vista della preparazione al prossimo anno, conche potrebbe saltare addirittura gli. Una situazione che il CEO diAustralia,, non sta assolutamente prendendo in considerazione: “chegli”. Il numero uno delo ha poi ...

...card è di Andy Murray 'Sono davvero felice di ritornare a giocare in Australia e ringrazioe ... Murray ha fra le altre cose già 'assaggiato' il 2022 con il Mubadala WorldChampionships. Si ...La reazione ? 'Ringrazioper l'opportunità, sono molto contento di tornare a giocare in Australia - il commento di Murray -. In passato ho vissuto momenti incredibili davanti a un pubblico ...Rafel Nadal è risultato positivo al Covid-19 dopo la sua partecipazione al torneo di esibizione ad Abu Dhabi. Lo spagnolo è rientrato in Spagna e dopo aver effettuato un tampone ha riscontrato di aver ...At a recent press conference, Tennis Australia CEO Craig Tiley opened up about the challenges he has faced in organizing the 2022 Australian Open.