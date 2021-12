Advertising

crlggg : Teneri alcolisti - MarcG_69 : Teneri alcolisti - rep_parma : Teneri alcolisti [di Carlo Bonini (coordinamento editoriale e testo), Maria Novella De Luca, Viola Giannoli e Aless… - FraMisterfra : RT @eziomauro: Teneri alcolisti - rep_parma : Teneri alcolisti [di Carlo Bonini (coordinamento editoriale e testo), Maria Novella De Luca, Viola Giannoli e Aless… -

Ultime Notizie dalla rete : Teneri alcolisti

La Repubblica

C'è una generazione, che per consuetudine chiamiamo Z, i nati tra il 1995 e il 2010, i cosiddetti "zoomer" o "post millennial", che viene divorata ogni notte, nelle nostre grandi aree urbane come ...C'è una generazione, che per consuetudine chiamiamo Z, i nati tra il 1995 e il 2010, i cosiddetti "zoomer" o "post millennial", che viene divorata ogni notte, nelle nostre grandi aree urbane come ...