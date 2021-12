Tempesta d'amore, anticipazioni dal 26 dicembre al 1° gennaio: un nuovo amore per Vanessa? (Di sabato 25 dicembre 2021) Tempesta d'amore, durante i prossimi episodi, indugerà sul personaggio di Vanessa Sonnbichler, come suggeriscono le anticipazioni dal 26 dicembre al 1°gennaio. La ragazza continuerà a frequentare Georg che le chiederà di girare uno spot insieme in cui dovranno scambiarsi un bacio. Più tardi, quando Max lo scoprirà, correrà sul set per impedire le registrazioni e scoprirà che quella scena alla fine era stata tagliata. Tuttavia, il campione di scherma, durante le riprese, bacerà a sorpresa la ragazza. In seguito, Max, in preda alla gelosia, capirà di amare Vanessa proprio quando lei trascorrerà con Georg una serata romantica in una baita. Intanto, Florian ammonirà Maja a proposito dei ritmi estenuanti che sta tenendo per diventare designer di moda, ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 25 dicembre 2021)d', durante i prossimi episodi, indugerà sul personaggio diSonnbichler, come suggeriscono ledal 26al 1°. La ragazza continuerà a frequentare Georg che le chiederà di girare uno spot insieme in cui dovranno scambiarsi un bacio. Più tardi, quando Max lo scoprirà, correrà sul set per impedire le registrazioni e scoprirà che quella scena alla fine era stata tagliata. Tuttavia, il campione di scherma, durante le riprese, bacerà a sorpresa la ragazza. In seguito, Max, in preda alla gelosia, capirà di amareproprio quando lei trascorrerà con Georg una serata romantica in una baita. Intanto, Florian ammonirà Maja a proposito dei ritmi estenuanti che sta tenendo per diventare designer di moda, ...

