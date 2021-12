Tempesta d'amore, anticipazioni 25 dicembre: arriva Georg Fichtl (Di sabato 25 dicembre 2021) La vita di Vanessa Sonnbichler sta per cambiare completamente, come annunciano le anticipazionidi Tempesta d'amore di oggi, sabato 25 dicembre. La giovane, infatti, si troverà di fronte il campione di scherma Georg Fichtl, che farà improvvisamente il suo ingresso in hotel con l'obiettivo di incontrarla. Vanessa, di recente, si è appassionata alla lettura dell'autobiografia dell'atleta che ha avuto un infortunio come il suo ed è riuscito a riprendersi alla grande grazie alla sua forza di volontà. La nipote di Alfons ha iniziato a scrivere a Fichtl, che le ha subito riposto, e quando si presenterà al suo cospetto, Vanessa sarà davvero senza parole. Nel frattempo, Max sarà deciso a salvare Chantal dal macello per fare felice l'amica e si recherà dall'allevatore per ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 25 dicembre 2021) La vita di Vanessa Sonnbichler sta per cambiare completamente, come annunciano ledid'di oggi, sabato 25. La giovane, infatti, si troverà di fronte il campione di scherma, che farà improvvisamente il suo ingresso in hotel con l'obiettivo di incontrarla. Vanessa, di recente, si è appassionata alla lettura dell'autobiografia dell'atleta che ha avuto un infortunio come il suo ed è riuscito a riprendersi alla grande grazie alla sua forza di volontà. La nipote di Alfons ha iniziato a scrivere a, che le ha subito riposto, e quando si presenterà al suo cospetto, Vanessa sarà davvero senza parole. Nel frattempo, Max sarà deciso a salvare Chantal dal macello per fare felice l'amica e si recherà dall'allevatore per ...

Advertising

francang1950 : RT @comunque_sempre: Si vive di emozioni, non di mezze misure. Possiamo essere tempesta che ci travolge o sole che ci scioglie. Rabbia o… - LinkaTv : E' iniziato Tempesta d'amore - PRIMA TV su #retequattro Clicca qui per classifica tweet: - ParliamoDiNews : Anticipazioni Tempesta d`amore: l`ombra di Eva su Cornelia e Robert | Puntate italiane #anticipazioni #tempesta… - alessia_smile6 : @PaolozziTatiana @durezzadelviver mia mamma ha detto che si vuole vedere tempesta d'amore perché ci sono cose inter… - inchesensoh : Io lo dico anche in mezzo alla tempesta non me ne frega un cazzo. SI AMANO. E si amano di quell’amore che a volte f… -