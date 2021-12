Telescopio James Webb lanciato nello spazio, studierà l'universo per 10 anni (Di sabato 25 dicembre 2021) Usa, 25 dicembre 2021 Il Telescopio spaziale James Webb, il più potente mai costruito, è stato lanciato nello spazio. studierà l'universo dalla posizione che dovrebbe raggiungere nell'arco di 4 ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 dicembre 2021) Usa, 25 dicembre 2021 Ilspaziale, il più potente mai costruito, è statol'dalla posizione che dovrebbe raggiungere nell'arco di 4 ...

Agenzia_Ansa : Conto alla rovescia per il lancio del telescopio spaziale James Webb, erede di Hubble e frutto della collaborazione… - wireditalia : Dopo vent'anni di gestazione, alle 13:20 il telescopio spaziale più complesso mai realizzato è decollato dalla Guya… - Tg3web : Lanciato dalla Guyana francese il super telescopio spaziale James Webb. Così potente da poter vedere dove il nostro… - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: errata corrige non 12 milioni di dollari ma 11,75 Miliardi di dollari o 12 miliardi di euro . . Aggiungo, il Telescopio… - Alise0 : RT @ESA_Italia: Lancio del telescopio spaziale James #Webb su #Ariane5 per scoprire i segreti dell'Universo -