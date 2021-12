Tampone per i vaccinati per accedere a eventi, feste, cinema e teatri: le ipotesi per Natale e Capodanno (Di domenica 26 dicembre 2021) La cabina di regia convocata dal presidente del Consiglio Mario Draghi dovrebbe rendere obbligatorio il Tampone anche per chi è vaccinato per partecipare ai grandi eventi , alle feste e per andare nei luoghi affollati come le discoteche. Una ipotesi sul tavolo è estendere questo obbligo anche a cinema e teatri. Imporre vincoli nelle case private non è consentito, ma è possibile… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 26 dicembre 2021) La cabina di regia convocata dal presidente del Consiglio Mario Draghi dovrebbe rendere obbligatorio ilanche per chi è vaccinato per partecipare ai grandi, allee per andare nei luoghi affollati come le discoteche. Unasul tavolo è estendere questo obbligo anche a. Imporre vincoli nelle case private non è consentito, ma è possibile… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

